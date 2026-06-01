La coopération énergétique azerbaïdjano-ouzbèke se développe

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Chahbazov, s’est entretenu avec son homologue ouzbek Jurabek Mirzamahmudov dans le cadre du Forum de l'énergie de Bakou.

Les ministres ont exprimé leur satisfaction du développement de la coopération énergétique. La dynamique de l'approvisionnement en pétrole et en produits pétrochimiques a été saluée positive. Les possibilités d'étendre la coopération dans le commerce de ces produits ont été abordées.

Les parties ont également échange sur le Corridor énergétique vert Asie centrale-Azerbaïdjan.