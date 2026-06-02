La deuxième journée du Forum de l'énergie de Bakou lancée
Bakou, 2 juin, AZERTAC
La deuxième journée du Forum de l'énergie de Bakou a débuté aujourd’hui dans la capitale azerbaïdjanaise.
Il convient de noter que plus de 600 délégués et environ 60 intervenants participent au Forum de l’énergie de Bakou. Les participants viennent notamment d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord, dont l’Allemagne, la France, l’Italie, les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Les thèmes principaux portent sur la sécurité énergétique, les énergies vertes, la numérisation, l’intelligence artificielle et la décarbonation. Outre les projets pétroliers et gaziers classiques, des solutions liées aux énergies renouvelables, à l’hydrogène, à la mobilité électrique et au stockage de l’énergie sont également présentées.
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