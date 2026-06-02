Un concert consacré aux œuvres de compositeurs azerbaïdjanais organisé en France

Paris, 2 juin, AZERTAC

A l’occasion de la Journée internationale de l'enfance, un concert consacré aux œuvres de compositeurs azerbaïdjanais et européens a été organisé au Centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France.

L'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France, Leyla Abdullayeva, a pris la parole avant le concert et a félicité les enfants pour cette journée importante.

Des professeurs et des élèves du Conservatoire de Massy ont interprété les œuvres de compositeurs azerbaïdjanais et européens.