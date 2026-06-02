La PM danoise par intérim forme un nouveau gouvernement quadripartite

Bakou, 2 juin, AZERTAC

La Première ministre danoise par intérim Mette Frederiksen a annoncé lundi avoir réussi à former un nouveau gouvernement de coalition rassemblant quatre partis politiques au terme d'un processus de 69 jours, le plus long de l'histoire du pays.

S'exprimant après sa rencontre avec le roi Frederik X, Mme Frederiksen a indiqué que le nouveau cabinet serait composé des sociaux-démocrates, du Parti populaire socialiste, du Parti social-libéral et des Modérés.

Elle a précisé que le programme politique de ce gouvernement serait présenté mardi.

Mme Frederiksen a qualifié les négociations de ''longues et difficiles'', tout en soulignant que le processus était ''voué à réussir'' en dépit des difficultés rencontrées.

Le Danemark a tenu des élections législatives le 24 mars. Bien que les sociaux-démocrates de Mme Frederiksen soient restés en tête, ils ont subi d'importantes pertes électorales. Aucun bloc de gauche ou de droite n'a obtenu de majorité parlementaire. (Agence Xinhua)