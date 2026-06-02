Le partenariat entre la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques et l’UNESCO entre dans une nouvelle phase

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite de travail à Paris, Aktoty Raimkulova, présidente de la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques, s’est entretenue avec Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette rencontre revêt une grande importance pour la protection et l'étude du patrimoine culturel et naturel turcique au niveau mondial et pour le renforcement de la coopération dans le cadre des conventions internationales.

Au cours des discussions, Aktoty Raimkulova a présenté à l'UNESCO un certain nombre de propositions stratégiques, couvrant les domaines de l'échange d'expériences, de la coopération institutionnelle et des technologies numériques, afin de porter la coopération à un niveau qualitativement nouveau.

Pour sa part, Lazare Eloundou Assomo a salué le rôle actif de la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques dans la protection du patrimoine mondial et sa contribution concrète à la réalisation des objectifs des conventions internationales. Il a exprimé son intérêt pour la mise en œuvre des nouvelles initiatives proposées.