L'accès des entreprises azerbaïdjanaises aux marchés financiers internationaux examiné
Bakou, 2 juin, AZERTAC
Le vice-ministre azerbaïdjanais de l'Économie, Azer Baïramov, a rencontré le Commissaire au commerce pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale du Royaume-Uni, David Reed.
Les parties ont échangé sur l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération économique entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni. Les questions de diversification de l'économie azerbaïdjanaise, les possibilités de coopération dans les territoires libérés, le renforcement du partenariat dans les secteurs non pétroliers et la promotion des investissements ont été abordés.
Les possibilités d'accès aux marchés financiers internationaux pour les entreprises azerbaïdjanaises ont été également discutées.
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