Réouverture de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars après modernisation

Tbilissi, 2 juin, AZERTAC

La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars (BTK), l'un des axes de transport de marchandises les plus importants de la région, a été rouverte après sa modernisation au complexe ferroviaire et logistique d'Akhalkalaki, en Géorgie.

Le Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze, le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nebiyev, le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloglu, ainsi que des représentants des chemins de fer du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan et des directeurs des administrations des chemins de fer et des ports ont assisté à la cérémonie.

Le Premier ministre Irakli Kobakhidze et les ministres Rechad Nebiyev, Abdulkadir Uraloglu et Mariam Kvrivichvili ont évoqué le développement du Couloir médian et le rôle de la ligne ferroviaire BTK dans le renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Il convient de noter qu’en 2024, l’Azerbaïdjan a mené les travaux de modernisation sur le tronçon de 184 kilomètres de la ligne traversant la Géorgie afin d'accroître les capacités de la voie ferrée BTK, l'un des segments importants du Couloir médian.