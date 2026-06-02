Les relations diplomatiques établies entre l'Azerbaïdjan et la Micronésie

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Les relations diplomatiques ont été établies entre la République d'Azerbaïdjan et les États fédérés de Micronésie le 1er juin.

Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères, le communiqué conjoint relatif à l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États a été signé à New York par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès des Nations Unies, Tofig Moussayev, et le Représentant permanent de la Micronésie auprès des Nations Unies, Jim Lipwe.

Ce communiqué conjoint exprime la volonté de promouvoir la compréhension et la coopération mutuelles entre les gouvernements de l'Azerbaïdjan et de la Micronésie, ainsi qu'entre leurs peuples.

Le document souligne également que les gouvernements des deux États fondent leurs relations diplomatiques sur la Charte des Nations Unies et les normes et principes universellement reconnus du droit international, notamment les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Une lettre a été adressée au Secrétaire général de l'ONU afin que le communiqué conjoint soit diffusé en tant que document officiel des Nations Unies.