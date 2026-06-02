France : au moins 929 SDF morts en 2025

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Au moins 929 personnes sans domicile fixe (SDF) sont décédées en France en 2025, selon un décompte provisoire réalisé par le collectif Les Morts de la Rue.

Ce bilan, déjà supérieur aux 912 décès recensés en 2024, continue d'augmenter d'année en année et pourrait prochainement dépasser le seuil symbolique des 1 000 morts.

Les données ont été recueillies auprès d'une cinquantaine d'associations intervenant auprès des personnes sans abri en métropole et en outre-mer. Le chiffre reste provisoire, la liste ayant été arrêtée au 16 avril 2026. Le bilan définitif sera publié en octobre prochain.

Les personnes décédées étaient âgées en moyenne de 50 ans. Parmi elles figurent 14 enfants de moins de 4 ans et 12 adolescents âgés de 15 à 18 ans. La plus jeune victime est un bébé de 11 jours retrouvé mort à Bron, dans le Rhône, tandis que la plus âgée était une femme de 88 ans hébergée chez un tiers.

Selon le collectif, ces personnes ont vécu au cours des trois derniers mois précédant leur décès dans des lieux non destinés à l'habitation ou dans des structures d'hébergement d'urgence ou temporaires.

L'association souligne également une forte hausse des décès dans certaines régions. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, leur nombre est ainsi passé de 51 en 2024 à 112 en 2025.

Pour rendre hommage à ces personnes décédées, le collectif Les Morts de la Rue organise mardi une cérémonie dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. À cette occasion, le nom, l'âge, la date et le lieu du décès de chacune des victimes seront lus publiquement, avant des prises de parole d'élus et de représentants associatifs. (Agence Anadolu)