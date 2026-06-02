Une délégation azerbaïdjanaise visite le Monument de la Victoire à Minsk

Bakou, 2 juin, AZERTAC

En visite officielle en République du Bélarus pour participer à la 16e session de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-biélorusse sur la coopération commerciale et économique, une délégation azerbaïdjanaise menée par le vice-Premier ministre Samir Chérifov s’est rendue à la place de la Victoire à Minsk pour y déposer une gerbe au Monument de la Victoire, selon le service de presse du Cabinet des ministres.

Le vice-Premier ministre et les membres de la délégation ont rendu hommage à la mémoire des héros tombés dans la lutte contre le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale.

La délégation a également déposé des fleurs devant la Flamme éternelle et observé une minute de silence en mémoire des victimes.