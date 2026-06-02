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POLITIQUE

Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le premier vice-Premier ministre ukrainien

Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le premier vice-Premier ministre ukrainien

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov a rencontré, mardi 2 juin, le premier vice-Premier ministre et ministre de l'Énergie d'Ukraine, Denys Chmygal.

L'importance des événements organisés dans le cadre de la « Semaine de l'énergie de Bakou » a été soulignée lors de la rencontre. Il a été indiqué que la ville de Bakou était redevenue un centre important du dialogue énergétique mondial et que cette plateforme avait contribué de manière significative au développement de la coopération internationale en matière de sécurité énergétique, de transition écologique et de développement durable.

Les parties ont échangé sur l'état actuel et les perspectives de la coopération bilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Ukraine et ont discuté des possibilités de renforcer leurs relations dans les domaines économique, commercial, énergétique, humanitaire et autres domaines d'intérêt commun.

Les discussions ont également porté sur l'importance du soutien humanitaire apporté par l'Azerbaïdjan à l'Ukraine.

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