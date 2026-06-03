Abdulkadir Uraloğlu : La Türkiye réaffirme son engagement en faveur du corridor de Zenguezour
Ankara, 3 juin, AZERTAC
« La Türkiye réaffirme son engagement en faveur du corridor de Zenguezour, qui offrira une voie d’accès plus courte au monde turcique », a déclaré le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloğlu, dans une interview aux journalistes.
Le ministre a indiqué que le tronçon ferroviaire de 224 kilomètres du corridor de Zenguezour est actuellement en cours de construction en Türkiye, tandis que 180 kilomètres supplémentaires sont soit modernisés, soit construits en Azerbaïdjan.
« Les travaux en cours sur la partie azerbaïdjanaise du corridor touchent à leur fin. Nous suivons également la construction du tronçon de 40 kilomètres qui traverse l’Arménie. Une fois cette ligne mise en service, nous serons reliés à l’Asie centrale par un itinéraire plus court », a affirmé le ministre turc, rappelant également l’existence de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Bakou accueillera deux tournois internationaux de billard
- 02.06.2026 [21:17]
Clôture du 31e Forum de l’énergie de Bakou
- 02.06.2026 [21:17]
L’OMM appelle à se préparer à El Niño
- 02.06.2026 [17:50]
Réouverture de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars après modernisation
- 02.06.2026 [16:43]
France : au moins 929 SDF morts en 2025
- 02.06.2026 [16:16]
Les relations diplomatiques établies entre l'Azerbaïdjan et la Micronésie
- 02.06.2026 [14:52]
L’été arrivera en Azerbaïdjan le 21 juin
- 02.06.2026 [14:32]
Une délégation azerbaïdjanaise visite le Monument de la Victoire à Minsk
- 02.06.2026 [14:04]
La PM danoise par intérim forme un nouveau gouvernement quadripartite
- 02.06.2026 [11:48]
Plus de 300 cas d'Ebola confirmés en RDC
- 02.06.2026 [11:25]
Un nouveau gouvernement nommé au Sénégal
- 02.06.2026 [11:10]
La Semaine de l’Énergie de Bakou lancée
- 01.06.2026 [20:48]
La coopération énergétique azerbaïdjano-ouzbèke se développe
- 01.06.2026 [20:47]
Le Premier ministre géorgien reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense
- 01.06.2026 [18:23]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Serbie
- 01.06.2026 [17:56]
La Chine publie une réglementation sur les investissements à l'étranger
- 01.06.2026 [16:35]
Le Forum de l’énergie de Bakou entame ses travaux
- 01.06.2026 [15:14]
Un festival lancé dans le Parc en bord de mer
- 01.06.2026 [13:52]
Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales
- 01.06.2026 [13:09]