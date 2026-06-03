Abdulkadir Uraloğlu : La Türkiye réaffirme son engagement en faveur du corridor de Zenguezour

Ankara, 3 juin, AZERTAC

« La Türkiye réaffirme son engagement en faveur du corridor de Zenguezour, qui offrira une voie d’accès plus courte au monde turcique », a déclaré le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloğlu, dans une interview aux journalistes.

Le ministre a indiqué que le tronçon ferroviaire de 224 kilomètres du corridor de Zenguezour est actuellement en cours de construction en Türkiye, tandis que 180 kilomètres supplémentaires sont soit modernisés, soit construits en Azerbaïdjan.

« Les travaux en cours sur la partie azerbaïdjanaise du corridor touchent à leur fin. Nous suivons également la construction du tronçon de 40 kilomètres qui traverse l’Arménie. Une fois cette ligne mise en service, nous serons reliés à l’Asie centrale par un itinéraire plus court », a affirmé le ministre turc, rappelant également l’existence de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars.