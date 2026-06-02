Clôture du 31e Forum de l’énergie de Bakou

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Dans le cadre de la 31e Semaine de l’énergie de Bakou, le Forum de l’énergie de Bakou, considéré comme une plateforme centrale du dialogue stratégique sur l’énergie, a terminé ses travaux.

Lors de la deuxième journée, les discussions ont porté notamment sur la transition énergétique, les investissements ESCO, les marchés du gaz, les enjeux géopolitiques ainsi que l’intégration régionale à travers l’énergie verte.

Le président de la SOCAR, Rövchen Nedjef, a souligné l’importance du gaz naturel azerbaïdjanais en tant que source énergétique fiable pour la région, en mettant l’accent sur la priorité accordée à la stabilité de l’approvisionnement et à la sécurité énergétique.

D’autres intervenants ont mis en avant les investissements dans les projets énergétiques, les innovations technologiques, le recours à l’intelligence artificielle ainsi que l’importance de la coopération régionale pour la transition énergétique.

Le forum s’est tenu avec le soutien du ministère de l’Énergie de l’Azerbaïdjan, tandis que la SOCAR en a assuré le rôle de partenaire principal.