Expertin: Klimawandel und Wohnungsnot zentrale Herausforderungen moderner Städte VIDEO

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) gehören der Klimawandel und die Bewältigung der Wohnungsnot zu den größten Herausforderungen moderner Städte.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies die Programmleiterin der kanadischen Organisation „Architektur ohne Grenzen Québec“, Elene Levasseur, dass Städte gleichzeitig auf den Klimawandel reagieren und die Wohnungsfrage lösen müssten.

Sie betonte zudem die Bedeutung verstärkter Partnerschaften zwischen Regierungen, lokalen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen werde.