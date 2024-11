Präsident Putin telefoniert mit Präsident Aliyev

Am Freitag, dem 15. November telefonierte der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev.

Im Telefonat diskutierten die Präsidenten die praktische Umsetzung für beide Seiten vorteilhafter Projekte in den Bereichen Industrie und Transport im Einklang mit den Vereinbarungen, die während des Staatsbesuchs des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin in Aserbaidschan im August des laufenden Jahres getroffen wurden, sowie den Kontakten, die während des jüngsten Besuchs des russischen Premierministers Michail Mischustin in Baku geknüpft wurden.

Die Seiten bekräftigten ihr gegenseitiges Interesse, die strategische Partnerschaft und die verbündeten Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland umfassend weiter zu entwickeln.

Die Präsidenten vereinbarten, die Kontakte auf verschiedenen Ebenen fortzusetzen, um diskutierte Vorhaben umzusetzen.