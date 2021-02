Erdbeben der Stärke 4,6 in Ägypten

Kairo, 19. Februar, AZERTAC

In der Westsahara in Ägypten hat es heute um 14:47 Uhr Ortszeit ein Erdbeben der Stärke 4,6 gegeben, wie das ägyptische Büro von AZERTAC in Kairo mitteilte.

Das Epizentrum des Bebens lag 300 Kilometer weit entfernt von der Stadt Abu Simbel in der Provinz Assuan im Nordosten des Landes knapp 12 Kilometer tief.

Nach Angaben des ägyptischen Instituts für Astronomie und Geophysik wurde es auch in einer Reihe von umliegenden Regionen verspürt.

Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.