Mikayil Jabbarov: Russland investiert bisher 5 Milliarden US-Dollar in aserbaidschanische Wirtschaft

Moskau, 22. November, AZERTAC

Russland hat bisher 5 Milliarden US-Dollar in die aserbaidschanische Wirtschaft investiert und Aserbaidschan hat 1 Milliarde 200 Millionen US-Dollar in die russische Wirtschaft investiert.

Dies erklärte der Wirtschaftsminister Aserbaidschans, Mikayil Jabbarov, in seiner Rede auf dem Interregionalen Russisch-Aserbaidschanischen Wirtschaftsforum in Moskau. Er sagte, dass in Russland günstige Bedingungen für die Tätigkeit von aserbaidschanischen staatlichen und privaten Unternehmen geschaffen wurden.

Der Minister hob auch die Bedeutung der internationalen Verkehrskorridore "Nord-Süd" und "Nord-West" hervor.

M. Jabbarov machte darauf aufmerksam, dass die aserbaidschanischen Investoren neben dem Export von Agrarprodukten nach Russland auch in die lokale Produktion in diesem Land investiert haben.

Der Minister sprach zugleich den Tourismussektor, die Erhaltung und Entwicklung der russischen Sprache in Aserbaidschan, die Eröffnung von Zweigstellen russischer Universitäten in Aserbaidschan und andere Themen an.