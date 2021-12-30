2021 - الاحداث المهمة

باكو، 30 ديسمبر (أذرتاج)

سجل عام 2021 كصفحة ساطعة جديدة في تاريخ أذربيجان. رغم الازمة الاجتماعية الاقتصادية العميقة السائدة في العالم، دامت وتيرة التنمية في العديد من المجالات.

نتيجة السياسة الحكيمة التي انتهجها رئيس أذربيجان والقائد الأعلى المنتصر للقوات المسلحة إلهام علييف، ترسخ الانتصار العسكري في قره باغ على الصعيد السياسي الدبلوماسي وزاد نفوذ بلدنا تعززا على الصعيد الدولي وتم التوصل الى الاهداف المرجوة. كما دخل العام 2021 في ذاكرتنا بأعمال الانشاء والبناء الواسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال.

تقدم وكالة أذرتاج الاخبار عن الاحداث المهمة لهذا العام المنصرم بشكل متسلسل.

1 يناير. بدء تطبيق التأمين الصحي الالزامي

5 يناير. اصدر الرئيس الاذربيجاني مرسوما حول اعلان عام 2021 "عام نظامي كنجوي"

11 يناير. قام الرئيس إلهام علييف بزيارة عمل الى موسكو.

عقد اثناء الزيارة لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بيانا ثلاثيا. أدلى الرئيس الروسي والرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني بتصريحات صحفية. انعقد لقاء ثنائي بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

25 يناير. تم تسليم شقق الى عائلات الشهداء ومعوقي الحرب في المجمع السكني ببلدة رامانا في باكو

5 مارس. انعقد المؤتمر السابع لحزب أذربيجان الجديد. ألقى الرئيس الاذربيجاني رئيس حزب أذربيجان الجديد كلمة في المؤتمر عبر الاتصال المرئي.

20 مارس. أشعل الرئيس إلهام علييف شعلة نيروز في مضمار "جيدير دوزو" في شوشا وهنأ الشعب بمناسبة عيد نيروز

12 مايو. افتتاح مهرجان "خاري بلبل" للموسيقى في مضمار "جيدير دوزو" في شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية

28 مايو. وضع حجر الأساس لإعادة إعمار مدينة آغدام. شارك الرئيس في الحفل واجتمع مع ممثلي مجتمع المحافظة.

29 مايو. تم تشغيل محطة "8 نوفمبر" الجديد لميترو أنفاق باكو. تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الظروف المهيأة في المحطة.

4-6 يونيو. انطلقت سباقات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد

15 يونيو. قام رئيس تركيا رجب طيب اردوغان بزيارة رسمية الى أذربيجان. تم التوقيع على إعلان شوشا حول علاقات التحالف بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا. أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح صحفي.

7 يوليو. اصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما حول التقسيم الجديد للمناطق الاقتصادية في جمهورية أذربيجان. بناء على المرسوم، أنشئت منطقتان اقتصاديتان جديدتان في أذربيجان وهما زنكزور الشرقية وقره باغ

13 يوليو. انعقد مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز عبر الاتصال المرئي. عرضت في المؤتمر الخطاب المصور للرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

27 يوليو. وقعت البرلمانات الأذربيجانية والتركية والباكستانية على بيان باكو.

17 أغسطس. وضع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حجر الأساس لمطار لاتشين الدولي.

29 أغسطس. افتتح مجمع متحف وضريح الشاعر الاذربيجاني العبقري والشخصية العامة الملا بناه واقف في شوشا بعد إعادة ترميمه وبنائه.

29 أغسطس. تم تقديم الخطة العمرانية العامة لمدينة شوشا الى الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا

30 أغسطس. نظمت مؤسسة حيدر علييف "أيام شعر واقف" لأول مرة بعد تحرير مدينة شوشا من الاحتلال.

8-5 سبتمبر. حصل الرياضيون الاذربيجانيون على 14 ميدالية ذهبية و1 فضية و4 برونزية في ألعاب باراولمبية طوكيو الصيفية الـ16. احتل الفريق الاذربيجاني في المركز العاشر من بين 163 بلد.

23 سبتمبر. ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة عبر الاتصال المرئي في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

5 أكتوبر. وضع الرئيس إلهام علييف حجر أساس لإعادة إعمار مدينة جبرائل. واجتماع مع ممثلي مجتمع المحافظة.

18 أكتوبر. وضع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حجر أساس لاعادة إعمار مدينة فضولي.

20 أكتوبر. انطلقت في باكو فعاليات معارض Rebuild Karabakh – معرض "إعادة ترميم وإعمار وتنمية قره باغ". عرضت في المعرض منتجات 279 شركة من 17 بلدا.

26 أكتوبر. أقيم حفل افتتاح مطار فضولي الدولي بمشاركة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

8 نوفمبر. انطلقت إعادة تشجير غابة توبخانا في شوشا ونفذت حملة التشجير. زرع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا اشجارا في مضمار "جيدير".

12 نوفمبر. أنشئت منظمة الدول التركية. في اطار القمة الثامنة لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية المنعقدة في إسطنبول تم تبديل اسم المنظمة بمنظمة الدول التركية.

12 نوفمبر. قُلد الرئيس إلهام علييف بالوسام السامي للعالم التركي. قدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الرئيس الاذربيجاني الوسام السامي للعالم التركي في اطار القمة الثامنة لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية.

19 نوفمبر. قبلت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة القرار الذي طرح بمبادرة من الرئيس الاذربيجاني بشأن لقاح كوفيد 19. انضمت 126 دولة أعضاء في منظمة الأمم المتحدة الى القرار أيضا.

26 نوفمبر. جرت لقاءات ثنائية وثلاثية بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني في سوتشي.

28 نوفمبر. شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقدة في عشق اباد عاصمة تركمانستان. ألقى الرئيس كلمة في القمة.

15-14 ديسمبر. شارك الرئيس إلهام علييف في قمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي واجتماع مجلس شمال الأطلسي في بروكسل.

27 ديسمبر. تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المبنى الجديد لوكالة انباء أذرتاج الرسمية. قدم رئيس مجلس الإدارة أصلان أصلانوف لرئيس الدولة معلومات عن الظروف المهيأة في المبنى.

28 ديسمبر. زار الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مدينة سانت بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع رؤساء دول رابطة الدول المستقلة تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.