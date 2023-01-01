أهم أحداث عام 2022م

باكو، 1 يناير، أذرتاج

سجل عام 2022م كصفحة ناجحة جديدة في تاريخ أذربيجان. وعلى الرغم من الأزمة السياسية الاقتصادية العالمية فقد نما اقتصاد أذربيجان في العام الماضي نحو 5 في المائة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحد القياسي 130 مليار مانات.

ونتيجة للسياسة الحكيمة التي انتهجها الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف تم تعزيز انتصار قراباغ في المستوى السياسي الدبلوماسي وتم التوصل إلى الأهداف الرئيسية المنوطة. استمر تعزيز قدرات عسكرية لأذربيجان. وأتت هذا بشكل سافر عمليتا "فروخ" و"الانتقام" الناجحتان. كما تم تعزيز مواقع قوات أذربيجان في المرتفعات الاستراتيجية نتيجة الاشتباكات الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا في شهر سبتمبر.

واستمرارا للانتصارفي قراباغ تم تحرير مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس لمحافظة لاتشين في العام الماضي وعادت الحياة إلى قرية أقالي بمحافظة زنكيلان. انشئ المطار الثاني في الأراضي المحررة. ويتم في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج العودة الكبيرة وتنفيذ الأعمال واسعة النطاق الرامية إلى فتح ممر زنكزور.

كما يبدو أن عام 2022م مليء بالأحداث المهمة والإنجازات الباهرة. تقدم أذرتاج الجدول الزمني لأهم أحداث العام الماضي.

* 5 يناير. وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم ينص على إعلان عام 2022م في أذربيجان "عام شوشا".

* 13 يناير. نظم في قصر جوليستان حفل وضع حجر الأساس لمحطة الطاقة الرياحية "خيزي – أبشرون" بطاقة 240 ميجاوات التي ستشيدها شركة أكوا باور السعودية في أذربيجان.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-1974266

* 18 يناير. أزيح الستار عن تمثال المحسن الحاج زين العابدين تقييف في باكو. ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في حفل الافتتاح.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-1978414

* 24 يناير. أطلقت رحلات مباشرة للحافلات على خطي باكو – شوشا – باكو وباكو – أغدام – باكو من محطة باكو لمواصلات الحافلات الدولية والإقليمية.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-1983335

* 2 فبراير. استضافت باكو منتدى الشباب المكرس للذكرى السنوية الـ 25 ليوم شباب أذربيجان.

* 22 فبراير. تم في موسكو توقيع الإعلان عن "الفعاليات المتبادلة التحالفية بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي.

* 20 مارس. وضعت وحدة عسكرية لوزارة الدفاع في قصبة صوقوفوشان لمحافظة ترتر وحضر حفل الافتتاح الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2062535

* 31 مارس. قررت منظمة الثقافة التركية الدولية باختيار مدينة شوشا "عاصمة ثقافة العالم التركي".

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2072834

* 2 ابريل. وضع حجر الأساس لجامعة إيطاليا – أذربيجان في باكو بمبادرة الرئيس إلهام علييف.

* 22-23 أبريل. عقد المؤتمر الخامس لاذربيجانيي العالم في مدينة شوشا. وشارك في فعاليات المؤتمر المعنون بالظفر اكثر من 400 ممثل للشتات وضيف عن 65 بلدا.

* 10 مايو. دشن مركز شوشا للإدارة الرقمية لشركة أذر ايشيق بمدينة شوشا بحضور الرئيس إلهام علييف.

* 12 مايو. افتتح مهرجان الفولكلور الدولي "خاري بلبل" الخامس في شوشا عاصمة ثقافة أذربيجان.

* 17 مايو. انتقلت رئاسة الجمعية البرلمانية لدى منظمة التعاون الاقتصادي إلى أذربيجان.

* 23 مايو. وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم في "تأسيس لجنة الدولة المعنية بترسيم الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا".

* 26 مايو. وضع حجر الأساس لمحطة سلطانلي في أراضي محافظة جبرائيل من خط سكة حديد هوراديز – أق بند وينص المشروع على إنشاء 9 محطات على الخط و3 أنفاق و41 جسرا و7 موصلات طرق ونحو 300 منشأة هندسية اصطناعية وأنظمة الاتصالات والإشعار وأجهزة الطاقة الكهربائية.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2152262

* 26-29 مايو. نظم في باكو ولأول مرة مهرجان "تكنوفيست أذربيجان". مهرجان تكنوفيست الفضائي والتقنية ينظم في تركيا سنويا بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ووقف طاقم تركيا للتقنية المترأس من جانب سلجوق بيرقدار منذ عام 2018م ونظم المهرجان خارج تركيا في أذربيجان لأول مرة.

* 28 مايو. شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان المنظم في باكو.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2155019

* 1-3 يونيو. نظم أسبوع باكو للطاقة الذي يعدّ اهم فعالية في مجال نفط وغاز طاقة منطقة بحر الخزر في باكو. وضم أسبوع باكو للطاقة تحت علامته التجارية ثلاث فعاليات ضخمة وهي معرضي النفط والغاز الدولي لبحر الخزر الـ27 والطاقة لبحر الخزر الـ10 والطاقة المتجددة ومنتدى باكو للطاقة.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2159429

* 10-12 يونيو. استضافت باكو المرحلة الثامنة لبطولة العالم لسباق الفورمولا وان وجائزة أذربيجان الكبرى وشارك في السباق 10 أندية عبارة كل واحد منها عن طيارين.

* 29 يونيو. استضافت عشق أباد اجتماع القمة الـ6 لرؤساء دول بلدان بحر الخزر. وشارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في القمة.

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* 30 يونيو. انطلقت فعاليات مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز. واتخذ في ختام المؤتمر اعلان باكو.

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* 14 يوليو. نظمت أيام شعر واقف في شوشا عاصمة ثقافة أذربيجان.

* 18 يوليو. وقع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون در لياين على مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في باكو.

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* 19 يوليو. عاد سكان أقالي إلى مسقط رؤوسهم بعد شوق استمر 29 عاما.

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* 25 يوليو. استضافت باكو قمة شباب حركة عدم الانحياز.

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* 2-8 أغسطس. نظم في شوشا عاصمة ثقافة أذربيجان درة قراباغ المعسكر الصيفي الثالث لشباب الشتات بمشاركة 115 شاب من 50 بلدا.

* 3 أغسطس. نظم جيش أذربيجان عملية الانتقام وسيطر على هضاب قيرخ قيز وكذلك مرتفعات ساري بابا وعدد من الهضاب ذات الأهمية الأخرى على طول سلسلة قراباغ من سلسلة جبال القوقاز الصغرى.

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* 6 أغسطس. سيطر الجيش الاذربيجاني على جبل بوزدوخ والمرتفعات المحيطة.

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* 10 أغسطس. أقيم حفل افتتاح مهيب للدورة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونية التركية.

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* 17 أغسطس. ازيح الستار عن تمثال مسلم ماقوماييف المطرب الذائع صيته في كورنيش بولفار بباكو.

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* 26 أغسطس. رفع الرئيس إلهام علييف القائد العام للقوات المسلحة الأذربيجانية علم الدولة في مدينة لاتشين. دخلت وحدات الجيش الاذربيجاني في مدينة لاتشين.

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* 6 سبتمبر. افتتح معرضا ADEX السادس و Securex Caspian الثالث عشر الاذربيجانيان الدوليان للانتاج الحربي بباكو. تفقد الرئيس إلهام علييف المعرضين. عرضت في المعرضين، اللذين شاركت فيهما اكثر من 200 شركة من حوالي 30 بلدا، اكثر من ألفي سلاح ومعدات عسكرية. عرضت فيهما 179 نوع من منتجات وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية.

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* 12 سبتمبر. ليلة اليوم ارتكبت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استفزاز عسكريا واسع النطاق في اتجاهات داشكاسان وكالبجار ولاتشين الواقعة في الحدود مع أرمينيا. اتخذت وحدات الجيش الاذربيجاني تدابير عاجلة لصد هذه الاستفزازات. نتيجة لذلك، وقعت اشتباكات مسلحة. ردت وحدات الجيش الاذربيجاني بشدة على الطرف المهاجم بهدف التصدي لاستفزازات القوات المسلحة الارمينية والحيلولة دون المخاطر العسكرية ضد أراضي بلدنا وسيادته، وبغرض ضمان سلامة وامن عسكريينا والعمال المدنيين في اعمال البنية التحتية في أراضي محافظتي كالبجار ولاتشين. اسكتت نقاط النيران للقوات المسلحة لأرمينيا وتم منع توسيع نطاق الاشتباكات.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2288483

* 16 سبتمبر. انعقد منتدى شوشا للأعمال التركية تكريسا لإعادة بناء وتطوير منطقة قره باغ بمدينة شوشا.

* 21 سبتمبر. وضع الرئيس إلهام علييف حجر أساس محطة لاتشين الفرعية لتوليد الطاقة الكهربائية 110/35/10 كيلفولت بمدينة لاتشين. تنشئها جمعية اذرإينيرجي للكهرباء.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2301563

* 29 سبتمبر. اعلن عام 2023 "عام حيدر علييف" في أذربيجان.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2312414

* 29 سبتمبر. اعلن عام 2023 "عام حيدر علييف" في أذربيجان.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2312414

* 1 أكتوبر. أقيم حفل افتتاح انتركونيكتور الغاز اليوناني البلغاري في صوفيا عاصمة بلغاريا. حضر الحفل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2315663

* 5 أكتوبر. انطلقت اعمال المنتدى الحضري الوطني الاذربيجاني في موضوع "أجندة المدينة الجديدة - كقوة رئيسية لاعادة البناء والإعمار في فترة ما بعد النزاع" و"الأهداف التنموية المستدامة" في اغدام. حضره الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2320499

* 20 أكتوبر. حضر الرئيس إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان حفل افتتاح مطار زنكيلان الجوي الدولي.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2342369

* 23 أكتوبر. حصل اللاعبة الأذربيجانية جوهر بيدولايفا واللاعب الاذربيجاني عبدالله قديمبايلي على لقب بطل العالم بين الشباب.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2346644

* 1 نوفمبر. حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بصفة ضيف شرف، اجتماع القمة العربية الـ31 في الجزائر.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2357840

* 4 نوفمبر. تم الاحتفال باليوبيل المئوي لميلاد الملحن الاذربيجاني العبقري فكرت أميروف في مقر اليونسكو.

* 1 ديسمبر. أدرجت 4 عناصر وطنية اذربيجانية في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو في الدورة الـ17 للجنة الحكومات وهي: "ثقافة بهلوانليق: ألعاب زورخانا التقليدية والرياضة والمصارعة" الى جانب 3 ترشيحات متعددة القوميات اعدت بمشاركة بلدنا.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2394923

* 6-5 ديسمبر. أقيمت التدريبات العسكرية الأذربيجانية التركية المشتركة "قبضة الاخوان" في مدينة باكو ومحافظات استارا وجبرائيل وايميشلي. حضرها العسكريون من كلا البلدين الشقيقين.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2397137

* 7 ديسمبر. حضر الرئيس إلهام علييف حفل تدشين ناقلة "الأكاديمي خوشبخت يوسفزاده" الذي صنعت في مصنع باكو لبناء السفن. طولها 141 متر وعرضها 16.9 متر وحمولتها 7800 طن.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2400062

* 13 ديسمبر. حضر الرئيس إلهام علييف حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر. تقدر كلفة المشروع بـ6 مليارات دولار ويشمل منشأة بحرية ومنشآت أخرى مع طاقة انتاج 100 ألف برميل يوميا. يتوقع انتاج حوالي 300 مليون برميل من النفط خلال فترة عمل المشروع.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2407082

* 17 ديسمبر. تم التوقيع على "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية" في بوخارست. وقع الاتفاقية رئيس اذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي ورئيس وزراء رومانيا نيكولاي جوكي ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2413898

* 23 ديسمبر. حضر الرئيس إلهام علييف حفل تدشين محطة ميترو خوجاسان ومستودع القطارات. محطة خوجاسان هي الرابعة الواقعة على المسار البنفسجي بينما يأتي مستودع القطارات هذا مستودعا رابعا لميترو باكو.

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2421491

* 28 ديسمبر. حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف حفل افتتاح مركز "دوست" برقم 5 لوكالة الضمان الاجتماعي المستدام التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2427821