Erdbeben der Stärke 5,0 erschüttert Iran

Teheran, 2. Mai, AZERTAC

Heute hat es in den Morgenstunden ein Erdbeben der Stärke 5,0 im südlichen Teil des Iran gegeben.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das seismologische Zentrum der Teheraner Universität berichtet, lag das Zentrum des Bebens in der Nähe der Stadt Bandar Abbas an der Golfküste in einer Tiefe von 10 Kilometern.

Informationen über mögliche Opfer oder das Ausmaß der Schäden gebe es noch nicht.