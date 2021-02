Erdbeben der Stärke 5,7 in Russland

Moskau, 21. Februar, AZERTAC

In der Republik Tuwa und der Region Krasnojarsk in Russland hat es heute ein Erdbeben der Stärke gegeben, wie das russische Büro von AZERTAC in Moskau mitteilte.

Die Republik Tuwa war von dem Beben der Stärke 5,7 betroffen.

Das Beben in der Region Krasnojarsk hatte eine Stärke von 3.

Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.