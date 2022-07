Thailand: Erdbeben erschüttert Mae Sai

Baku, 23. Juli, AZERTAC

Nach Aussage des Meteorologischen Amts wurden Donnerstagabend und Freitagmorgen zwei Erdbeben im Shan-Staat nördlich von Mae Sai in der Nordprovinz Chiang Rai verzeichnet. Die Beben hatten eine Stärke von 5,1 und 6,4 auf der Richterskala und ereigneten sich um 23.40 Uhr und 00.07 Uhr.

Das Epizentrum des ersten Bebens lag 80 Kilometer nördlich von Mae Sai und vier Kilometer unter der Erde, das des zweiten 87 Kilometer entfernt und drei Kilometer unter der Erde. Die Erschütterungen waren in Chiang Mai, Chiang Rai und Phayao spürbar, berichtete das thailändische Nachrichtenportal ”Sanook“. Nutzer.

Nutzer sozialer Netzwerke in Bangkok berichteten, dass unter anderem Lichter und Vorhänge in ihren Wohnungen in Hochhäusern infolge der Erschütterungen schwankten.