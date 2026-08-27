Le Sabah FK exprime sa gratitude au président Ilham Aliyev

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le Sabah FK a exprimé sa gratitude au président Ilham Aliyev pour ses félicitations à l’occasion de la qualification de l’équipe pour la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA.

Dans une publication sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le Sabah FK a écrit :

« Monsieur le Président,

Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour l’attention particulière que vous avez accordée à la qualification, pour la première fois de son histoire, du Sabah FK pour la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA. Vos félicitations ont rendu cette victoire encore plus réjouissante pour notre équipe.

L’attention et le soutien constants que vous accordez au développement du sport, notamment du football en Azerbaïdjan, ainsi que les conditions créées en faveur du développement des clubs sportifs constituent un puissant moteur pour de telles réussites historiques et renforcent notre sens des responsabilités.

Nous poursuivrons la compétition avec détermination afin de représenter dignement notre pays dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et de porter le football azerbaïdjanais vers de nouveaux sommets.

C’est auprès de vous que nous apprenons l’exemple de la détermination à lutter jusqu’au bout et à croire en la victoire.

Nous puisons notre force et notre inspiration en vous, architecte des grandes victoires du peuple azerbaïdjanais.

Au nom du Sabah FK, nous vous exprimons une nouvelle fois notre profonde gratitude pour la haute estime que vous nous accordez. »