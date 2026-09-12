Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa progression

Bakou, 12 septembre, AZERTAC

Le cours du pétrole azerbaïdjanais a poursuivi son augmentation sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 120,02 dollars, après une hausse de 0,48 dollar, soit de 0,40 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).