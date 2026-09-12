L’ambassadeur du Tadjikistan : Je suis tombé amoureux de Choucha

Choucha, 12 septembre, AZERTAC

« Ce n’est pas ma première visite à Choucha. Je me suis déjà rendu plus de dix fois dans cette ville. On peut dire que je suis tombé amoureux de Choucha », a déclaré l’ambassadeur du Tadjikistan en Azerbaïdjan, Ilhom Abdurahmon, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Il s’est dit profondément impressionné par l’architecture de la ville, les nouveaux bâtiments, les infrastructures modernisées ainsi que les travaux de restauration en cours de réalisation.

« Aujourd’hui, nous avons même réfléchi, avec mon épouse, à ce que nous pourrions faire pour rester plus longtemps ici et profiter davantage de notre séjour à Choucha. Le temps est magnifique, nous avons beaucoup admiré l’architecture et les nouveaux bâtiments », a déclaré le diplomate.

Il a également souligné l’importance des travaux de restauration en cours dans la ville et mis en avant les efforts du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, en faveur du développement de la région du Garabagh.

« C’est un grand mérite du président Ilham Aliyev. Il accorde une grande attention au développement de cette région. À chacune de mes visites, je constate de nouveaux changements », a souligné Ilhom Abdurahmon.

L’ambassadeur a également déclaré espérer que les habitants du Garabagh profiteraient des conditions offertes et vivraient avec satisfaction dans les villes restaurées.

« Aujourd’hui, nous avons également vu la nouvelle mosquée en construction à Choucha. Nous serons heureux de participer à son inauguration. Je pense que chaque citoyen en éprouvera une grande satisfaction. Car ici, tout a été créé, et pas seulement les infrastructures. Il faut donc simplement se réjouir, remercier l’État et profiter de la vie », a ajouté le diplomate.