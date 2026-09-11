Les représentants du corps diplomatique à Choucha

Choucha, 11 septembre, AZERTAC

Les représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan sont arrivés dans la ville de Choucha en marge de leur visite au Garabagh et au Zenguezour oriental.

Au cours de leur visite, les invités découvrent la ville de Choucha, ses sites historiques et sa nature pittoresque, ainsi que les travaux de restauration et de reconstruction réalisés par l’État azerbaïdjanais depuis la libération de la ville de l’occupation.

La délégation participant à la visite compte 150 personnes représentant 58 pays et 9 organisations internationales. Il s’agit de la 22ème visite des représentants du corps diplomatique dans les territoires libérés depuis 2020.