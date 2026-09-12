De puissantes explosions dans des dépôts de munitions militaires en Bulgarie

Sofia, 12 septembre, AZERTAC

Dans la région de Gabrovo, située dans le centre de la Bulgarie, un important incendie suivi de plusieurs explosions s’est produit dans des dépôts de munitions appartenant à la société « EMCO », spécialisée dans la fabrication d’armes.

L’incident a eu lieu la nuit du 11 au 12 septembre, à proximité de la localité de Gorni Vurpishta, située entre la ville de Triavna et le village de Tsareva Livada. La première alerte concernant l’incendie a été donnée vers 23 h 20, heure locale, selon les médias bulgares.

Le représentant de la société « EMCO », Slavcho Dimiev, a déclaré aux médias bulgares que le site concerné abritait un complexe de dépôts destiné au stockage de munitions et de poudres à usage militaire.

Pendant l’incendie, plusieurs explosions successives ont été entendues dans la zone, tandis que la forte lueur provoquée par les flammes était visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Les autorités de la région de Gabrovo ont indiqué que l’incendie s’était propagé d’une zone à l’autre à l’intérieur du complexe de dépôts. Des équipes de pompiers et les forces de sécurité ont été mobilisées sur les lieux, tandis que le périmètre a été bouclé par la police. La circulation a également été restreinte sur les routes avoisinantes.

Selon les premières informations, aucune victime ni aucun blessé n’est à déplorer. Il a été indiqué qu’aucune personne ne se trouvait dans les dépôts au moment de l’incident et que le personnel chargé de la sécurité avait été évacué vers une zone sûre.

La cause de l’incendie et des explosions n’a pas encore été établie. Les autorités compétentes ont indiqué qu’une enquête serait ouverte sur place dès que les conditions de sécurité le permettraient. À ce stade, aucune conclusion ne peut donc être tirée quant à l’origine de l’incident, qu’il s’agisse d’une défaillance technique, d’une erreur humaine ou d’une autre cause.

Il convient de souligner qu’il s’agit du deuxième incident grave enregistré ces dernières semaines sur des sites de la société « EMCO ». En août, une explosion suivie d’un incendie s’était également produite dans un autre site de stockage de munitions de l’entreprise.

La société « EMCO » et son propriétaire, l’homme d’affaires bulgare spécialisé dans le commerce des armes Emilian Gebrev, ont déjà été au centre d’enquêtes liées à des explosions survenues ces dernières années dans des dépôts de munitions en Bulgarie. Par le passé, le parquet bulgare avait notamment envisagé l’hypothèse d’actes de sabotage dans plusieurs de ces explosions. Toutefois, aucune information officielle ne fait actuellement état d’un quelconque lien entre l’incident survenu le 12 septembre et les précédentes affaires.

La Bulgarie est l’un des principaux pôles de l’industrie de défense dans la région. Une part importante des munitions et autres produits militaires fabriqués dans le pays est destinée aux marchés étrangers. De ce fait, les incidents de ce type survenant dans des sites de production et de stockage militaires font l’objet d’une attention particulière, non seulement en raison des enjeux de sécurité intérieure, mais aussi au regard des chaînes d’approvisionnement de défense en Europe.