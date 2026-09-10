L’Azerbaïdjan et Huawei discutent d’un partenariat stratégique

Bakou, 10 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, a rencontré le vice-président senior de Huawei Technologies, Phillip Gan.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et Huawei en vue de la porter au niveau d’un partenariat stratégique, ainsi que sur l’examen de projets conjoints dans les domaines de l’intelligence artificielle, des centres de données, de la 5G et des technologies cloud.

Les parties ont également discuté des opportunités de développement du capital humain, de l’organisation de programmes conjoints de formation et de certification, ainsi que de la création en Azerbaïdjan d’un centre régional numérique et opérationnel de Huawei et d’un centre commun d’innovation.