L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Türkiye remet ses lettres de créance au président turc

Ankara, 9 septembre, AZERTAC

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a reçu le 8 septembre l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Azerbaïdjan à Ankara, Rechad Aslanov.

Le diplomate azerbaïdjanais a remis ses lettres de créance au président turc.

Rechad Aslanov a auparavant occupé les postes d’ambassadeur d’Azerbaïdjan en République italienne, ainsi qu’en République de Saint-Marin et en République de Malte. Il a également été représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Rappelons que, le 24 juillet, le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant nomination de Rachad Aslanov au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Azerbaïdjan en République de Türkiye.

Les nouveaux ambassadeurs nommés de Grande-Bretagne, de Suède, du Canada et de Thaïlande ont également présenté leurs lettres de créance au Président de Türkiye.

Ramin Abdoullaïev

Correspondant spécial de l’AZERTAC