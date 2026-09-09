Mehriban Aliyeva exprime ses condoléances à la suite du décès d’Alexander Sharovsky

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé une publication sur ses comptes de médias sociaux à la suite du décès d’Alexander Sharovsky, Artiste du peuple.

L’AZERTAC présente le message :

« Alexander Yakovlevich Sharovsky. Que le paradis soit ta demeure éternelle, grand Maître ! »