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ECONOMIE

Le prix du baril d’Azéri Light dépasse les 108 dollars

Le prix du baril d’Azéri Light dépasse les 108 dollars

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

Le cours du pétrole azerbaïdjanais a poursuivi son augmentation sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 108,18 dollars, après une progression de 0,87 dollar, soit de 0,81 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).

 

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