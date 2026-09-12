Kelbedjer : Les diplomates visitent le monastère de Khoudaveng
Kelbedjer, 12 septembre, AZERTAC
Dans le cadre de leur visite au Garabagh et au Zenguezour oriental, les représentants du corps diplomatique se sont rendus à Kelbedjer dimanche 12 septembre.
Les diplomates ont visité le complexe du monastère de Khoudaveng, monument architectural d’importance mondiale.
Il est à noter que des visites des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan dans les territoires libérés de l’occupation sont organisées de manière régulière.
La délégation participant à la visite compte 150 personnes représentant 58 pays et 9 organisations internationales.
Il s’agit de la 22ème visite des représentants du corps diplomatique dans les territoires libérés depuis 2020.