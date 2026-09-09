L’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature » s’ouvre à Madrid

Madrid, 9 septembre, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture de l’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature » s’est tenue à la Fondation Pons à Madrid.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Arzou Aliyeva, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Espagne, des représentants du monde des arts et des membres de la communauté locale, ont participé à la cérémonie d'ouverture.

Le projet MAMA « Mother Nature » a été lancé en novembre 2024 à Bakou dans le cadre de la COP29. Cette exposition présente des histoires qui résonnent avec les problèmes environnementaux et sociaux de l'ère moderne à travers différentes installations, peintures et exemples multimédias.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Ramiz Hassanov, ambassadeur d'Azerbaïdjan en Espagne, a dit que le projet MAMA « Mother Nature » était une initiative artistique internationale explorant le lien profond entre l'art et l'humanité. Il a été souligné que ce projet attirait l'attention sur les défis environnementaux de l'époque moderne. L'ambassadeur a exprimé sa gratitude à Leyla Aliyeva, initiatrice du projet, pour avoir amené l'exposition à Madrid.

Dans son intervention, Luis Fonseca Sánchez, directeur général pour l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est, l'Asie et le Pacifique au ministère espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, a fait savoir que son pays était une terre d'art, de créativité et de culture. Il a souligné que cette force même ouvrait de nouvelles perspectives de dialogue et de coopération avec des partenaires tels que l'Azerbaïdjan. « L'Espagne compte également parmi les pays européens disposant des plus vastes espaces naturels protégés. Ces zones sont accessibles à des milliers de visiteurs, témoignant de l'émergence d'une société consciente de l'importance de préserver les écosystèmes et la biodiversité », a-t-il ajouté.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice de l'Association IDEA, a évoqué l'importance du projet international MAMA « Mother Nature ». Soulignant que l'exposition avait été présentée pour la première fois à Bakou dans le cadre de la COP29.

« La nature est notre mère. Elle nous offre la terre, l’eau et l’air. Pourtant, malgré tout cela, nous, les humains, continuons de nuire à ces dons que la nature nous prodigue. Cette exposition constitue une nouvelle étape vers un avenir meilleur », a ajouté Mme Aliyeva.

Il convient de noter que l'exposition sera ouverte jusqu’au 18 septembre.