L’importance de la diplomatie parlementaire internationale abordée à l’ONU

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

Mardi 8 septembre, la présidente du Milli Mejlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec les représentants permanents des pays du Groupe des États d’Europe orientale auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Prenant la parole lors de la rencontre, la présidente du Milli Medlis a évoqué l’importance de la diplomatie parlementaire internationale, l’élargissement de la coopération interparlementaire ainsi que divers aspects de l’activité au sein des organisations parlementaires internationales.

Sahibé Gafarova a souligné les contributions apportées par l’Azerbaïdjan ces dernières années à la coopération internationale et au développement de la diplomatie parlementaire. Elle a notamment évoqué les activités menées, les initiatives lancées et les importantes réalisations enregistrées par le pays durant sa présidence du Mouvement des non-alignés. Elle a également indiqué que le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l’initiative du président Ilham Aliyev, était devenu au fil du temps une importante plateforme parlementaire internationale.

Dans son intervention, la présidente du parlement azerbaïdjanais a souligné le rôle de la coopération entre l’ONU et les organisations parlementaires internationales, ainsi que la contribution que cette interaction peut apporter à la résolution des défis mondiaux et à la mise en œuvre des décisions internationales au niveau national.

Les participants ont également procédé à un échange de vues sur la traduction des engagements mondiaux en actions nationales, le développement durable, le programme d’action climatique, ainsi que sur les questions de sécurité mondiale, de mutations démographiques et de migration.