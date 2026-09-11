Rencontre des ministres azerbaïdjanais et turc de l’Energie à Bakou

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, s’est entretenu avec le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar.

Lors de la rencontre, l'importance majeure des projets énergétiques conjoints pour garantir la sécurité énergétique des deux pays et de la région a été soulignée. L'état d'avancement des questions figurant à l'agenda énergétique bilatéral et régional a été examiné. Le Forum azerbaïdjano-turc de l'énergie a été qualifié comme une plateforme essentielle favorisant le développement continu du partenariat énergétique et l'enrichissant de nouvelles perspectives de coopération.

Il a été souligné que la demande croissante en énergie, portée par les évolutions de l'architecture énergétique mondiale et l'accélération de l'électrification, a avait renforcé l'importance stratégique des interconnexions électriques. Dans ce contexte, les discussions ont porté sur le développement des interconnexions électriques entre l'Azerbaïdjan et la Türkiye, ainsi que des corridors d'énergie verte passant par le Nakhtchivan et la Géorgie.

Les ministres ont également échangé sur la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Türkiye dans le cadre de la COP31 qui se tiendra à Antalya en novembre prochain.