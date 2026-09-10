Pékin, 10 septembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan participe à la Foire internationale du commerce des services de Chine (CIFTIS).

La CIFTIS est un événement majeur qui sert de plateforme ouverte pour la Chine, favorise le développement des services et stimule l'innovation.

Placée sous le thème « Services mondiaux, prospérité partagée », l'édition 2026 de la CIFTIS comprend un sommet mondial sur le commerce des services, co-organisé pour la première fois par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Dix entreprises azerbaïdjanaises représentant divers secteurs de services présentent leurs offres sur un stand national, organisé avec le soutien du ministère de l'Économie et grâce aux efforts conjoints de l’Agence azerbaïdjanaise pour la promotion des exportations et des investissements (AZPROMO) et de la Représentation commerciale de l'Azerbaïdjan en Chine.

La CIFTIS constitue un outil essentiel pour renforcer les liens entre les différents pays et développer les échanges de services. Cette plateforme ouvre de nouvelles opportunités et perspectives de coopération aux pays du monde entier. Selon le ministère chinois du Commerce, le volume des échanges de services du pays a progressé de 8,3 % au cours du premier semestre de l'année, atteignant 3 780 milliards de yuans (environ 563 milliards de dollars américains). Au-delà de la mondialisation des entreprises chinoises, la CIFTIS reflète également la confiance croissante des entreprises étrangères envers le marché chinois.