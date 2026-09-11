Une mine explose à Aghdéré, faisant un blessé

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

Une mine a explosé dans le village de Papravend du district d’Aghdéré, libéré de l’occupation arménienne, selon un communiqué conjoint publié par les services de presse du ministère de l’Intérieur, du Parquet général et de l’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA).

Il est indiqué que Serkhan Rustemzadé, né en 2005 et résident du district de Terter, a sauté sur une mine antipersonnel lorsqu’il se déplaçait à cheval dans une zone non déminée.

Serkhan Rustemzadé a été légèrement blessé dans l’explosion.

Le citoyen blessé a été évacué de la zone dangereuse par les agents de l’ANAMA.

Une enquête est lancée par le parquet du district de Terter à la suite de l’incident.

« L’ANAMA, le ministère de l’Intérieur et le Parquet général appellent une fois de plus les citoyens à respecter les règles de sécurité, à prêter une attention particulière aux panneaux signalant la présence de mines, à ne pas toucher aux objets suspects, à ne pas se rendre dans des zones inconnues et à ne pas pénétrer dans les zones où des travaux de balisage sont en cours », souligne le communiqué.