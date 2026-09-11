Bakou accueille le 5e Forum de l'énergie Azerbaïdjan-Türkiye

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

Le 5e Forum de l'énergie Azerbaïdjan-Türkiye a débuté aujourd’hui à Bakou avec la participation du ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Shahbazov, et du ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar.

Le forum prévoit des discussions sur les hydrocarbures et la pétrochimie, l'efficacité énergétique, le marché de l'électricité, les énergies renouvelables, la réglementation, l'industrie minière, ainsi que la signature du protocole du forum.

Le forum sera soldé par l’organisation d’un briefing.