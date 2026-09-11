Eltchin Youssoubov : 28 000 personnes vivent, travaillent et étudient à Khankendi

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

« D'importants travaux de restauration et de construction sont en cours à Khankendi, et les premiers habitants regagnent déjà Khankendi, ainsi que le village de Kerkidjahan », a dit Eltchin Youssoubov, représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan pour Khankendi et les districts de Khodjaly et d'Aghdéré.

« Aujourd’hui, 28 000 personnes vivent, travaillent et étudient à Khankendi », a souligné Youssoubov.

Il a également déclaré que les représentants du corps diplomatique prendraient connaissance des travaux menés dans la ville et des nouveaux progrès réalisés.