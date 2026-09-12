Le district de Kelbedjer accueille le 2ème Festival du miel

Kelbedjer, 12 septembre, AZERTAC

Le district de Kelbedjer accueille la deuxième édition du Festival du miel.

Des apiculteurs des régions économiques du Garabagh et du Zenguezour oriental, ainsi que d’autres régions du pays, participent au festival avec leurs produits ayant fait l’objet d’une démarche de valorisation et de commercialisation sous leur propre marque, selon le correspondant régional de l’AZERTAC.

L’événement vise à promouvoir le miel de Kelbedjer et à soutenir les apiculteurs locaux.

Le festival contribue également à élargir l’accès des apiculteurs aux marchés locaux et étrangers, ainsi qu’à promouvoir le tourisme à travers la mise en valeur de l’histoire, de la nature et des pâturages d’altitude de Kelbedjer. Il vise par ailleurs à susciter davantage d’intérêt pour l’agrotourisme, l’écotourisme et le tourisme rural, tout en valorisant la musique, les danses et le patrimoine culturel traditionnel de la région.