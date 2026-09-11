Des universités azerbaïdjanaises et mexicaines mettront en œuvre des projets conjoints

Choucha, 11 septembre, AZERTAC

« Les universités azerbaïdjanaises et mexicaines poursuivent leurs efforts en vue d’élargir leur coopération et de mettre en œuvre des projets conjoints », a déclaré l’ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan, María Victoria Romero Caballero, dans son intervention à une réception officielle organisée à Choucha à l’occasion de la Fête nationale de son pays.

L’ambassadrice a indiqué qu’un accord de coopération entre des universités des deux pays avait été signé au début de l’année. Elle a souligné que d’autres établissements d’enseignement supérieur intéressés par une coopération avaient déjà été identifiés et a dit espérer que des projets conjoints seraient mis en œuvre dans un avenir proche.

La diplomate a également souligné le succès de l’organisation par l’Azerbaïdjan de la 13ème session du Forum urbain mondial (WUF13), tenue sous les auspices d’ONU-Habitat. Elle a indiqué que le Mexique accueillerait la prochaine édition du Forum, qui se tiendra à Mexico en 2028.