La Fête nationale du Mexique célébrée à Choucha

Choucha, 11 septembre, AZERTAC

Une cérémonie solennelle consacrée à la Fête nationale du Mexique s’est tenue le 11 septembre à Choucha, en présence de représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadrice du Mexique, Maria Victoria Romero Caballero, a souligné l’élargissement du dialogue politique et des relations institutionnelles entre les deux pays, ainsi que le potentiel de développement des échanges commerciaux et des investissements.

Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République, a mis en avant le soutien constant du Mexique à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et les valeurs communes qui fondent les relations bilatérales. Il a également souligné les perspectives de coopération dans les domaines économique, commercial, culturel, humanitaire et énergétique.

Il a par ailleurs indiqué que la célébration pour la deuxième fois de la Fête nationale du Mexique à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture, constituait le début d’une nouvelle tradition diplomatique et a invité les représentations diplomatiques étrangères à organiser à l’avenir des événements similaires à Choucha et dans d’autres villes azerbaïdjanaises.

La cérémonie s’est poursuivie par des spectacles de danses mexicaines et des prestations musicales azerbaïdjanaises.