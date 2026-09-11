La cuisine azerbaïdjanaise présentée lors d’un événement international à Paris

Paris, 11 septembre, AZERTAC

Le 10e Village international de la gastronomie a ouvert ses portes sur la célèbre place de la Concorde à Paris, mettant à l’honneur la cuisine azerbaïdjanaise et son patrimoine culinaire traditionnel.

Le pavillon azerbaïdjanais, soutenu par l’ambassade d’Azerbaïdjan en France et organisé par l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan, suscite un vif intérêt auprès des visiteurs.

Le pavillon, décoré selon les traditions nationales, présente des plats traditionnels tels que le plov, le dolma, le chekerboura, le pakhlava et le badamboura, ainsi que des confitures et du thé. Des costumes nationaux, des spectacles de musique et de danse traditionnelles y sont présentés.

Après avoir réuni l’an dernier 63 pays et attiré plus de 54 000 visiteurs, l’événement accueille cette année les cuisines de plus de 80 pays.

Organisé sous le parrainage bienveillant du célèbre chef Alain Ducasse, l’événement se poursuivra jusqu’au 13 septembre.