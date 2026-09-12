Les diplomates visitent l’usine d’eau minérale « Istisu » à Kelbedjer

Kelbedjer, 12 septembre, AZERTAC

Dans le cadre de leur visite à Kelbedjer, les représentants du corps diplomatique se sont familiarisés, le 12 septembre, avec les activités de l’usine d’eau minérale « Istisu ».

La délégation participant à la visite compte 150 personnes représentant 58 pays et 9 organisations internationales.

Il a été indiqué que l’eau provenant de la source « Istisu », située dans la zone de Delidagh du district de Kelbedjer, à environ 1 600 mètres d’altitude, affiche une température supérieure à 60 degrés Celsius. Grâce à sa composition, « Istisu » est considérée comme une eau minérale naturelle gazeuse, adaptée à la consommation quotidienne. Elle se distingue par sa composition minérale riche et équilibrée.

Selon les spécialistes, cette eau, qui se forme dans des conditions naturelles uniques, possède des propriétés bénéfiques pour l’organisme humain. Ses indicateurs de qualité ont également été hautement appréciés par des organismes étrangers spécialisés dans le domaine de la balnéologie.