Une conférence intitulée « COP29 : solidarité en faveur d’un monde vert » organisée à Bruxelles

Bruxelles, 3 juillet, AZERTAC

Organisée conjointement par l’ambassade d’Azerbaïdjan en Belgique et l’Association européenne de l'énergie éolienne (WindEurope), une conférence portant sur le thème « COP29 : solidarité en faveur d’un monde vert » s’est tenue à Bruxelles.

Elnour Soltanov, vice-ministre de l’Énergie, directeur exécutif général de la COP29, Kurt Vandenberghe, directeur général de l'Action pour le climat de la Commission européenne (DG CLIMA), Matthew Baldwin, directeur général adjoint à la Direction générale de la mobilité et des transports (DG MOVE), Adrienn Kiraly, directrice générale du Voisinage et des Négociations d'élargissement (DG NEAR), Giles Dickson, PDG de WindEurope, et Jorgo Chatzimarkakis, PDG d'Hydrogen Europe, sont intervenus lors de la conférence qui a réuni des représentants des entreprises européennes en matière d’énergie éolienne, solaire et d’hydrogène.

Dans le cadre de sa visite de travail à Bruxelles, Elnour Soltanov a également rencontré Atsuko Hirose, secrétaire générale par intérim de la Charte internationale de l'énergie, et Alastair Marke, directeur Général du Blockchain & Climate Institute (BCI).