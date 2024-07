Le gouvernement cubain annonce de nouvelles mesures pour une économie de guerre dans un contexte de crise croissante

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Le gouvernement cubain a déclaré dimanche en fin de journée qu'il allait renforcer le contrôle des prix et continuer à lutter contre l'évasion fiscale dans le cadre d'une tentative de plus en plus désespérée de réduire un déficit budgétaire qui explose et une inflation galopante qui ont dévasté l'économie du pays.

Ces mesures permettront d'aligner le budget et les objectifs de 2024 sur ce que le gouvernement qualifie « d'économie de guerre », selon le résumé d'une réunion du Conseil des ministres, l'organe exécutif suprême du pays, publié par les médias d'État.

« Nous sommes tous ici pour sauver la révolution (cubaine) et le socialisme », a déclaré M. Diaz-Canel lors de la réunion.

L'économie cubaine a été décimée par une combinaison de facteurs, notamment la pandémie de COVID-19, le durcissement des sanctions américaines et un modèle d'entreprise dominé par l'État, miné par la bureaucratie, la mauvaise gestion et la corruption.

La crise sociale et économique est largement considérée comme l'une des pires depuis la révolution de Fidel Castro en 1959, ce qui a conduit à un exode record de migrants cubains au cours des deux dernières années.

Les mesures annoncées - dont beaucoup sont discutées depuis longtemps et mises en œuvre sous diverses formes par le gouvernement socialiste cubain - visent à accroître les devises étrangères, à encourager la production alimentaire et à remettre de l'ordre dans les entreprises publiques en difficulté, a déclaré Mildrey Granadillo de la Torre, première vice-ministre de l'économie et de la planification.

Le gouvernement a déclaré qu'il annoncerait une « politique de prix unique, inclusive et égale ... pour tous les sujets de l'économie, qui comprend à la fois les secteurs étatiques et non étatiques », selon un rapport du journal Granma du Parti communiste.

En 2021, les autorités socialistes cubaines ont levé l'interdiction qui pesait sur les entreprises privées depuis le début de la révolution de Castro, mais les piliers du parti communiste affirment que les disparités en matière de prix ont contribué à la montée en flèche de l'inflation.

Le gouvernement a également déclaré qu'il centraliserait la prise de décision sur le budget national, ce qui lui permettrait de réduire les postes budgétaires et d'aligner les dépenses sur les recettes.

Le rapport brosse un tableau désastreux de l'économie, mais il fournit peu de chiffres et ne précise pas quand les mesures annoncées entreront en vigueur.

Au début de l'année, M. Diaz-Canel a limogé son ministre de l'économie, M. Alejandro Gil, en raison d'allégations de corruption, dans le cadre d'un vaste remaniement de haut niveau qui semble également viser à résoudre les problèmes économiques persistants. (Zonebourse)