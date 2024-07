Une grande quantité de munitions découvertes à Khodjaly

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Un grand nombre de caisses de munitions et d’obus d’artillerie appartenant aux forces armées de l’Arménie et aux groupes armés arméniens illégaux ont été découverts lors des travaux de reconnaissance des sols dans la région du Karabagh.

Les munitions et les obus découverts dans le territoire de la région de Khodjaly, suite aux opérations des unités du génie de l’armée azerbaïdjanaise, ont été confisqués.

La détection et la neutralisation des mines et des munitions non explosées, ainsi que d’autres mesures nécessaires en matière de génie, sont poursuivies dans les terres libérées.