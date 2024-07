L’ambassadeur du Pakistan en Azerbaïdjan, Bilal Hayee, arrive au terme de son mandat

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a reçu l’ambassadeur de la République islamique du Pakistan dans le pays, Bilal Hayee, arrivé au terme de son mandat en Azerbaïdjan.

Lors de la réunion, l’agenda actuel du partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan, les questions découlant de la dernière visite officielle du ministre azerbaïdjanais au Pakistan et les projets futurs ont fait l’objet de discussions.

Le ministre azerbaïdjanais a remercié l’ambassadeur Bilal Hayee pour ses efforts multiformes et son professionnalisme dans le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan durant son mandat diplomatique à Bakou et lui a souhaité du succès dans ses activités futures.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné que la période où l’ambassadeur Bilal Hayee avait commencé son activité diplomatique en Azerbaïdjan avait coïncidé avec la guerre de 44 jours, qui avait mis fin à l’ancien conflit et à l’occupation de l’Arménie, et a remercié le Pakistan pour son soutien moral et politique continu à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

Il a été indiqué que les réunions tenues lors de la visite officielle au Pakistan cette année, ainsi que l’échange de vues approfondi sur les relations de partenariat stratégique, avaient suscité la satisfaction, l’accent étant mis sur la nécessité de bénéficier des perspectives existantes pour le développement de la coopération entre les deux pays.

L’importance du soutien mutuel dans le cadre des formats multilatéraux, ainsi qu’au sein de plusieurs organisations régionales et internationales telles que les Nations Unies (ONU), le Mouvement des non-alignés (MNA), l’Organisation de la coopération islamique, l’Organisation de coopération économique et la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) a été mise en valeur. Le ministre azerbaïdjanais a présenté ses félicitations pour l’élection du Pakistan en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU pour 2025-2026.

L’ambassadeur Bilal Haye s’est déclaré fier d’avoir été ambassadeur du Pakistan en Azerbaïdjan dans une période d’une importance assez vitale pour l’Azerbaïdjan et a dit espérer que les relations entre les deux pays se développeraient encore davantage.

Au cours de la rencontre, les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt mutuel.