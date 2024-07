Election présidentielle : Le président mauritanien sortant Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani en tête des résultats partiels préliminaires

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Le président mauritanien sortant Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani est en tête des résultats partiels préliminaires de l'élection présidentielle qui a eu lieu samedi, après le dépouillement de 60 pour cent des voix, selon Anadolu.

Selon les chiffres annoncés dimanche par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni, partie organisatrice), le candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani devance ses concurrents avec un score de 55%, après le dépouillement de plus de 60% des voix.

Le candidat Biram Dah Abeid arrive deuxième avec 22,76%, suivi du chef du parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement (opposition d'obédience islamique), Hamadi Ould Sid Mokhtar, avec 13,27%, et le quatrième est l'avocat Eid Ould Mohamed, avec 3%.

En cinquième position se trouve le candidat Atoma Soumari avec 2,39%, Mamadou Boukar en sixième position avec 2,15% et, enfin, Mohamed Al-Amin Al-Murtaja Al-Wafi avec 0,98%.

Selon la Commission, les votes ont été dépouillés jusqu'à présent dans 2 669 bureaux de vote sur 4 503, nombre total des bureaux de vote dans tout le pays, soit 60,55%.

La Commission électorale nationale indépendante devrait annoncer plus tard dimanche les résultats préliminaires de l'élection présidentielle.

Samedi matin, les électeurs mauritaniens ont commencé à voter pour la huitième élection présidentielle de l'histoire du pays, destinée à choisir un nouveau président ou à renouveler le président sortant, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani.

Sept candidats sont en lice pour ce scrutin, dont notamment, le président sortant Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et le chef du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement (opposition islamique), Hamadi Ould Sidi Al-Mokhtar.

Sont également en lice le militant des droits de l'homme Biram Al-Dah Abeid, le parlementaire de l'opposition Al-Aid Ould Mohamedan, le médecin de l'opposition Otoma Antoine Suleiman Soumare, l'homme politique Mamadou Boukare et l'inspecteur des finances Mohamed Al-Amine Al-Mortaji Al-Wafi.

Si aucun de ces candidats n’obtient la majorité absolue (plus de 50 pour cent des votants), un second tour aura lieu le 13 juillet prochain entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.