Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes

Bakou, 28 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu, vendredi 28 juin, avec le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes, James O’Brien.

Les questions de l'agenda bilatéral et multilatéral entre les deux pays, la situation actuelle et les perspectives du processus de normalisation bilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que les questions régionales ont été discutées lors de la rencontre.

L'importance du développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis dans le cadre des relations historiques et des intérêts mutuels dans plusieurs directions a été évoquée.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé James O’Brien de la situation dans la région pendant la période post-conflit et des négociations sur l'accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il a été indiqué que l'Azerbaïdjan, en tant qu'initiateur des principaux éléments du processus de paix avec l'Arménie, était intéressé à établir la paix et la stabilité dans la région.

Il a été indiqué lors de l’entretien que la politique de militarisation de l'Arménie ne servait pas la paix et la stabilité dans la région.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions bilatérales et régionales d'intérêt mutuel.